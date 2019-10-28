Названа предварительная дата проведения боя Усик - Чисора

Украинский боксер Александр Усик провести свой следующий бой в феврале 2020 года. Соперником украинца станет британский боксер Дерек Чисора.

По словам промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна, он рассматривает варианты проведения боя Усик - Чисора и Чисора - Паркер.

"Я хочу увидеть бой Чисора – Усик или Чисора – Паркер. Ожидаю, что такой поединок состоится в феврале. Усик мне сказал, что хочет боксировать за титул уже в следующем бое. Но он может сказать мне, что хочет встретиться с Чисорой.

Чисора – это проблема. Он серьезный парень, он умный и показывает хороший прессинг и отлично работает по корпусу. Его бои интересно смотреть.

Если Усик скажет мне, что хочет боксировать с Чисорой в феврале, я с радостью организую этот бой. Также возможен бой Чисоры и Паркера", – сказал Хирн.

Сам Чисора ранее заявил, что Усику "и его команде пора перестать жонглировать мячиками, тут не цирк". Также он захотел провести бой с украинцем.

Напомним, что Анатолий Ломаченко, отец и тренер украинского боксера Василия Ломаченко, получил специальную награду за вклад в развитие бокса.