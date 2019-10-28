Свитолина с яркой победы стартовала на Итоговом турнире WTA

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA, который выигрывала в прошлом году.

В матче первого тура группового этапа украинская спортсменка играла против Каролины Плишковой из Чехии и добыла уверенную победу в двух партиях.

WTA Finals-2019. Пурпурная группа. 1-й тур Каролина Плишкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) – 6:7, 4:6

Встреча длилась почти два часа.

Отметим, что в прошлом году Свитолина неожиданно для многих экспертов выиграла все поединки турнира. Победная серия украинки на Итоговом турнире теперь составляет семь матчей. Кроме того, впервые с мая 2018 года Свитолина обыграла теннисистку из топ-2 мирового рейтинга.

Это была девятая очная встреча соперниц. На счету Свитолиной четыре победы, у Плишковой - пять.

Во втором матче группы Бьянка Андрееску сыграет с Симоной Халеп.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина опозорилась на турнире в России.