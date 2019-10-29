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Бывшего тренера сборной Украины уволили в Европе

вторник, 29 октября 2019, 21:10
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Украинский тренер Семен Альтман уволен с поста наставника сборной Молдовы.

Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола Молдовы.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты сборной Молдовы в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Альтман возглавил молдавскую национальную команду в июле этого года. Под его руководством молдаване проиграли четыре матча из четырех, не забив ни одного гола. После восьми туров Молдова занимает последнее место в турнирной таблице группы Н, набрав три очка.

73-летний Альтман ранее тренировал московское "Динамо", молдавский "Зимбру", донецкий "Металлург", "Черноморец", "Ильичевец", "Луч-Энергию", сборную Украины и "Таврию".

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины вышла на Евро-2020 с историческим рекордом.

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