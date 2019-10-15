Украина вышла на Евро-2020 с историческим рекордом

Сборная Украины 14 октября обыграла сборную Португалии и досрочно вышла на Евро-2020. Впервые в истории украинская сборная получила право сыграть на европейском первенстве напрямую из квалификации.

До Евро-2020 Украина играла на чемпионатах Европы два раза: в 2012 и 2016 годах.

Если в 2012 году Украина получила право играть на турнире в качестве его хозяйки, то в 2016 украинцы пробились на европейское первенство через плей-офф квалификации.

После семи туров украинская сборная набрала в своей группе 19 очков, в то время как португальцы, идущие на втором месте, имеют в активе 11 баллов. Действующие чемпионы Европы имеют в активе еще два матча, чтобы завоевать путевку на Евро-2020.

Напомним, что фанаты сборной Украины обратились к Зеленскому на матче с Португалией.