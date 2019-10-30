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Десять голов: "Ливерпуль" и "Арсенал" устроили голевую феерию в Кубке Лиги

среда, 30 октября 2019, 23:36
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Фото: twitter.com/lfc

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в серии пенальти, сыграв с ним вничью в основное время со счетом 5:5.

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ - 5:5 (2:3), по пенальти - 5:4

Голы: Мустафи (6, автогол), Милнер (43, с пенальти), Окслейд-Чемберлен (58), Ориги (62, 90+4) - Торрейра (20), Мартинелли (26, 36), Мейтлэнд-Найлз (54), Уиллок (71)

"Ливерпуль": Келлехер, Эллиот, Гомес, ван дер Берг, Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81), Уильямс, Лаллана, Милнер, Кейта (Джонс, 55), Ориги, Брюстер.

"Арсенал": Мартинес, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Себальос, 72), Уиллок, Мартинелли, Озил (Гендузи, 65), Колашинац (Тирни, 83), Сака.

Предупреждения: Брюстер (24), Лаллана (44), Уиллок (64), Колашинац (77), Сака (85).

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