Свитолина - Халеп: онлайн видео трансляция

30 октября первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче 2-го тура группового этапа Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча Свитолина - Халеп.

Начало встречи в 12:30.

Элина СВИТОЛИНА (Украина) - Симона ХАЛЕП (Румыния)

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Свитолина и Халеп до этого играли между собой четыре раза. Трижды побеждала Халеп, а однажды сильнее оказалась украинка.

В одной группе с Халеп и Свитолиной играют Бьянка Андрееску и Каролина Плишкова. В полуфиналы выходят по две лучшие теннисистки из каждой группы.

Напомним, что Свитолина является действующей победительницей турнира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре группового этапа Итогового турнира WTA Свитолина победила Плишкову.