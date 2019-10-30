Свитолина - Халеп: онлайн видео трансляция

30 октября первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче 2-го тура группового этапа Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча Свитолина - Халеп.
Начало встречи в 12:30.
Элина СВИТОЛИНА (Украина) - Симона ХАЛЕП (Румыния)
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.
Свитолина и Халеп до этого играли между собой четыре раза. Трижды побеждала Халеп, а однажды сильнее оказалась украинка.
В одной группе с Халеп и Свитолиной играют Бьянка Андрееску и Каролина Плишкова. В полуфиналы выходят по две лучшие теннисистки из каждой группы.
Напомним, что Свитолина является действующей победительницей турнира.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре группового этапа Итогового турнира WTA Свитолина победила Плишкову.