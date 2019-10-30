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Свитолина одержала блестящую победу во втором матче Итогового турнира WTA

среда, 30 октября 2019, 14:21
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп во 2-м туре группового этапа Итогового турнира WTA, который проходит в китайском Шэньчжэне.

Свитолина отлично начала поединок, выиграв три стартовых гейма. Впрочем, Халеп вскоре перехватила инициативу и сравняла счет. После этого соперницы довольно долго шли вровень, но в 12-м гейме украинка под ноль выиграла гейм на подаче Халеп, а вместе с ним и первый сет.

Во второй партии с самого начала завязалась упорная борьба. Решающий эпизод произошел в 8-м гейме, Свитолина сделала брейк, а затем довела сет и матч до победы в гейме на своей подаче.

Элина СВИТОЛИНА (Украина) - Симона ХАЛЕП (Румыния) - 7:5, 6:3

В 3-м туре Свитолина сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску. Поединок состоится 1 ноября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре группового этапа Итогового турнира WTA Свитолина победила Плишкову.

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