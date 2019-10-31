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Худший клуб чемпионата Украины объявил о смене главного тренера

четверг, 31 октября 2019, 18:50
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Руководство футбольного клуба "Львов" уволило Владимира Мазяра с поста главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления львовского клуба в нынешнем сезоне. После 12 туров "Львов" занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав восемь очков.

Преемником Мазяра назначен Егише Меликян, который ранее работал в должности его ассистента и отвечал за тактическую подготовку команды.

Первый матч под руководством нового тренера "Львов" проведет 3 ноября с киевским "Динамо". Матч состоится Киеве на стадионе "НСК Олимпийский". Начало встречи в 19:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Львов" вылетел из Кубка Украины.

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