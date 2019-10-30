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Определились все участники четвертьфинала Кубка Украины

среда, 30 октября 2019, 23:11
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В среду, 30 октября, определились все участники четвертьфинала Кубка Украины. По итогам матчей 1/8 финала в следующий раунд турнира вышли: "Ворскла", "Минай", "Десна", "Альянс", "Ингулец", "Мариуполь", "Александрия" и киевское "Динамо", которое выбило из розыгрыша действующего обладателя трофея - донецкий "Шахтер".

Приводим вашему вниманию все результаты матчей 1/8 финала Кубка Украины.

"Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава) - 0:1
Гол: Козыренко, 68.

"Минай" - "Львов" - 2:0
Голы: Допилка, 76; Гегедош, 82.
Удаление: Зубков, 49 ("Львов").

"Николаев" - "Десна" (Чернигов) - 2:4
Голы: Сондей, 17; Войцеховский, 60 - Картушов, 19; Филлипов, 32; Калитвинцев, 63; Картушов, 90+2.
Удаление: Кравченко, 90+1 ("Николаев").

"Альянс" (Липовая Долина) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - 5:3
Голы: Загинайлов, 10; Загинайлов, 35; Гавраш, 49; Загинайлов, 54; Дугиенко, 71 - Кравчук, 22; Збун, 59; Лиховидько, 90+3.

"Ингулец" (Петрово) - "Днепр-1" - 2:1
Голы: Акименко, 24; Акименко, 66 (с пенальти) - Кулиш, 41.

"Мариуполь" - "Олимпик" (Донецк) - 1:0
Гол: Чурко, 90+5 (с пенальти).

"Александрия" - "Заря" (Луганск) - 1:1, по пенальти - 5:4
Голы: Стецков, 78 - Леднев, 29.

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 1:1, доп. время - 1:0
Голы: Сидорчук, 22; Попов, 109 - Степаненко, 90+2.
Удаления: Шепелев, 89 ("Динамо"); Степаненко, 94 ("Шахтер").

Матчи 1/4 финала Кубка Украины будут сыграны в марте следующего года.

Ранее "Апосроф" сообщал, что "Динамо" попало в громкий скандал из-за болельщиков.

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