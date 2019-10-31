Известный футболист совершил трогательный поступок для ребенка: опубликовано видео

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин согрел замерзшего ребенка перед матчем 1/8 финала Кубка английской лиги с "Ливерпулем" (5:5, по пенальти 4:5).

Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала" в клубном Instagram, опубликовав соответствующее видео.

Мальчик вместе с Бельерином должны были выйти на поле. Находясь в подтрибунном помещении ребенок замерз и прижал руки к груди. Бельерин заметил это, снял с себя куртку и надел на мальчика, после чего они отправились на поле.

24-летний Бельерин - воспитанник "Барселоны". В "Арсенал" он перешел летом 2013 года. Всего в составе лондонского клуба он провел 185 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг подарил бутсы мальчику после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Косово (5:3).