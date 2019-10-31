Легендарный российский боец UFC завершает карьеру: подробности

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов в скором времени может завершить профессиональную карьеру. Об этом журналистам сообщил его отец Абдулманап Нурмагомедов.

По словам отца спортсмена, Нурмагомедов проведет еще 2-3 боя, после чего откажется от выступлений.

"Сейчас другой уровень, подтянулись молодые ребята. Большая конкуренция. У нас тоже есть амбиции, но Хабиб должен уходить через 2-3 боя", - сказал он в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global.

Отметим, что следующий бой Нурмагомедова должен состояться в 2020 году.

Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся бой по правилам смешанных единоборств за чемпионский титул UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Уверенную победу праздновал россиянин.