Хабиб - Порье: полное видео боя за чемпионский пояс UFC

В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся бой по правилам смешанных единоборств за чемпионский титул UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Победу в поединке, как и прогнозировалось большинством экспертов, одержал боец из Дагестана. В третьем раунде Нурмагомедов заставил американца сдаться после удушающего приема.

Таким образом, Нурмагомедов одержал 28 победу в 28 боях в профессионалах. Он защитил титул чемпиона UFC. Для Порье это был 31-й бой в профессионалах. На его счету 25 побед и 6 поражений. Он прервал свою серию из пяти побед подряд, которая длилась с 2016 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что спортсмен победил машину в экстремальном соревновании.