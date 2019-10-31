Украинские гимнасты завоевали золотые медали на престижном турнире

Украинский гимнаст Олег Верняев стал победителем мемориала Артуро Грандера, который прошел в Швейцарии.

Верняев завоевал золотую медаль в упражнениях на брусьях, а также показал лучший результат в многоборье.

Украинка Диана Варинская стала лучшей в вольных упражнениях, а также выиграла бронзовую медаль в многоборье.

26-летний Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года на брусьях, чемпионом мира 2014 года на брусьях, шестикратным чемпионом Европы, а также двукратным чемпионом Европейских игр.

18-летняя Варинская в своей карьере завоевала две бронзовые медали Европейских игр.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитая украинская красотка-борчиха выиграла золото на престижном турнире.