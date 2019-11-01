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Жена звездного футболиста произвела фурор своим костюмом на Хеллоуин: фото

пятница, 01 ноября 2019, 14:11
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Ванда Нара, жена и агент форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Мауро Икарди, произвела фурор среди болельщиков своим костюмом на Хеллоуин.

В четверг, 31 октября, супруга известного футболиста опубликовала фото в Instagram, на котором она предстала в облегающем черном комбинезоне. Снимки Нары уже собрали в социальной сети свыше 200 тысяч лайков.

Отметим, что в прошлом Нара была моделью и танцовщицей. К Икарди она ушла от его бывшего партнера по "Сампдории" Макси Лопеса, после чего отношения между футболистами испортились. В минувшем сезоне Нара стала причиной разногласий между Икарди и "Интером", с которым у него подписан контракт.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист совершил трогательный поступок для ребенка.

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