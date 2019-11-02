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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Европейский клуб оказался в центре скандала из-за ролика с порносайта: фото

суббота, 02 ноября 2019, 12:42
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Швейцарский футбольный клуб "Серветт" оказался в центре громкого скандала из-за видео с ресурса Pornhub.

Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, в Twitter-аккаунте клуба был опубликован ролик, на котором по лестнице поднималась полуголая женщина. На дальнем плане в ролике просматривалась эмблема клуба. В "Серветте" прокомментировали свою публикацию словами: "Спешит в кассу за билетами на воскресный матч".

После появления видео болельщики раскритиковали действия клуба в социальной сети. "Серветту" пришлось принести извинения и удалить ролик, который, как посчитали сотрудники клуба был очень забавным.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда футбола шокировал выбором места для своего крещения.

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