Звезда футбола шокировал выбором места для своего крещения: фото

Звездный футболист Филиппе Коутиньо, ныне выступающий за мюнхенскую "Баварию", вместе со своей женой Айне прошел процедуру крещения. При этом выбор места для таинства футболист выбрал весьма необычное - собственную ванну.

Процедуру крещения провели пастор Тиаго Брюне и его супруга Жанин.

Позже Коутиньо в Instagram поблагодарил священнослужителя за проведенное таинство. "Большое спасибо пастору Тиаго Брюне и его жене Жанин. Это были два особых дня нашей жизни. Давайте жить по-новому", - написал футболист.

Отметим, что Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды. Его контракт принадлежит "Барселоне".

Ранее "Апостроф" сообщал, что жена звездного футболиста произвела фурор своим костюмом на Хеллоуин.