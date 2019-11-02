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Звезда футбола шокировал выбором места для своего крещения: фото

суббота, 02 ноября 2019, 10:46
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Звездный футболист Филиппе Коутиньо, ныне выступающий за мюнхенскую "Баварию", вместе со своей женой Айне прошел процедуру крещения. При этом выбор места для таинства футболист выбрал весьма необычное - собственную ванну.

Процедуру крещения провели пастор Тиаго Брюне и его супруга Жанин.

Позже Коутиньо в Instagram поблагодарил священнослужителя за проведенное таинство. "Большое спасибо пастору Тиаго Брюне и его жене Жанин. Это были два особых дня нашей жизни. Давайте жить по-новому", - написал футболист.

Отметим, что Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды. Его контракт принадлежит "Барселоне".

Ранее "Апостроф" сообщал, что жена звездного футболиста произвела фурор своим костюмом на Хеллоуин.

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