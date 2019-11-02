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"Шахтер" одержал разгромную победу во Львове

суббота, 02 ноября 2019, 15:53
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"Шахтер" разгромил "Карпаты" в матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 3:0.

Дежурную победу в чемпионате "горняки" одержали благодаря голам Андрея Борячука, Виктора Коваленко и Тете. Таким образом, донецкая команда одержала 12-ю победу в 13 матчах чемпионата.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

13-й тур

КАРПАТЫ Львов - ШАХТЕР Донецк - 0:3

Голы: Борячук, 10; Коваленко, 58; Тете, 65.

"Карпаты": Пидкивка, Веремиенко (Деда, 46), Халл, Вакуленко, Дубинчак, Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец (Войкович, 68), Понде (Бойчуч, 68), Дженнингс.

"Шахтер": Шевченко, Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 55), Тете, Дентиньо, Соломон (Болбат, 53), Борячук (Сикан, 67).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" подготовил эпичный ролик к битве с "Динамо".

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