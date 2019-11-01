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"Шахтер" подготовил эпичный ролик к битве с "Динамо": опубликовано видео

пятница, 01 ноября 2019, 20:30
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Пресс-служба "Шахтера" поделилась эпичным роликом, посвященным матчу 14-го тура чемпионата Украины с киевским "Динамо".

Ролик опубликован в YouTube-канале "Шахтера".

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 10 ноября в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи в 17:00.

После 12 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 34 очка. "Динамо" занимает второе место с 10-очковым отставанием от лидера.

В первом круге донецкий клуб обыграл "Динамо" в Киеве со счетом 2:1. Впрочем, киевляне взяли реванш у "горняков" в матче Кубка Украины с тем же счетом.

В чемпионате Украины клубы провели между собой 62 матча. 24 победы одержало "Динамо", 17 поединков завершились вничью и 21 раз победил "Шахтер". Разница мячей 79-72 в пользу киевлян.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" попало в громкий скандал из-за болельщиков.

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