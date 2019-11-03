"Бавария" громко опозорилась в чемпионате Германии: видео

В матче 10-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромно проиграла "Айнтрахту". Встреча завершилась со счетом 1:5.

Крупную победу хозяев предопределило раннее удаление у гостей. На 9-й минуте за фол последней надежды красную карточку перед собой увидел Жером Боатенг. Хозяева дважды воспользовались численным преимуществом до перерыва и трижды - во втором тайме. "Бавария" смогла ответить только очередным голом Роберта Левандовски.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ

10-й тур

"АЙНТРАХТ" - "БАВАРИЯ" - 5:1

Голы: Костич, 25; Соу, 33; Левандовски, 37; Абраам, 49; Хинтереггер, 61; Пасиенсия, 85.

"Айнтрахт": Реннов, Хинтереггер, Ндика, Абраам, да Кошта, Роде (Гачинович, 71), Фернандес (Андре Силва, 80), Костич, Соу, Дост (Камада, 64), Пасиенсия.

"Бавария": Нойер, Алаба, Киммих, Боатенг, Павар, Гнабри (Горетцка, 69), Алькантара, Дэвис, Коутиньо (Коман, 57), Левандовски, Мюллер (Мартинес, 64).

Удаление: Боатенг, 9.

Ранее "Апостроф" сообщал, что скромный клуб унизил "Барселону" в чемпионате Испании.