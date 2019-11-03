Скромный клуб унизил "Барселону" в чемпионате Испании: видео

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде проиграла скромному "Леванте". Встреча завершилась со счетом 1:3.

Первая половина матча осталась за каталонцами. Благодаря результативному удару с пенальти гостей вперед вывел их капитан Лионель Месси. Однако после перерыва в течение семи минут хозяева забили три мяча и одержали победу. Три очка "Леванте" принесли голы Хосе Кампаньи, Борхи Майораля и Неманьи Радои.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

12-й тур

"ЛЕВАНТЕ" - "БАРСЕЛОНА" - 3:1

Голы: Месси, 38 (с пенальти); Кампанья, 61; Майораль, 63; Радоя, 68.

"Леванте": Фернандес, Везу, Клерк, Поштиго, Мирамон, Бардхи (Рочина, 62), Мелеро, Радоя, Кампанья (Кабако, 87), Майораль, Моралес (Вукчевич, 82).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Семеду, Роберто, Пике, де Йонг, Артур (Фати, 66), Видаль (Бускетс, 64), Суарес (Перес, 41), Гризманн, Месси.

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