"Динамо" в меньшинстве одержало яркую победу в чемпионате Украины: видеообзор

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Львов" со счетом 4:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Динамовцы удачно начали матч, на 10-й минуте отличился Шапаренко, который точно пробил головой после навеса в исполнении Макаренко. В середине тайма в ворота гостей был назначен 11-метровый, который реализовал Цыганков. Через несколько минут киевляне остались вдесятером после удаления Сидорчука за две желтые карточки.

Несмотря на игру в меньшинстве, "Динамо" сумело одержать крупную победу. На 82-й минуте Беседин добил мяч в ворота после удара Цыганкова. А в компенсированное время точку поставил Попов.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 27 очков. Отставание киевлян от лидирующего "Шахтера" составляет 10 очков. "Львов" остался на последнем, 12-м месте. В активе львовян восемь очков.

"Динамо" – "Львов" - 4:0 (2:0)

Голы: Шапаренко (10), Цыганков (29, с пенальти), Беседин (82), Попов (90+2)

"Динамо": Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов, Шапаренко, Цыганков, де Пена (Беседин, 76), Гармаш (Андриевский, 83), Сидорчук, Караваев, Фран Соль (Вербич, 46).

"Львов": Сарнавский, Приймак, Борзенко, Гончар, Братков (Педро Витор, 46), Рафаэл Сабино, Мартан, Богунов (Велвес Байано, 71), Татарков, Пернамбуко, Рожерио Шина (Филипе, 84).

Предупреждения: Сидорчук (16), Приймак (29), Мартан (54), Гончар (84).

Удаление: Сидорчук (35).

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