Свитолина в упорной борьбе проиграла в финале Итогового турнира года

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне уступила Эшли Барти из Австралии.

В первой партии шла упорнейшая борьба, соперницы на протяжении долгого времени брали свои подачи. В девятом гейме Свитолина заработала брейк-поинт, но не сумела его реализовать. В 10-м гейме инициативу захватила Барти и с третьей попытки взяла подачу украинки, а вместе с ней и сет.

Во втором сете соперницы регулярно выигрывали подачи друг друга, но Барти удалось сделать на один брейк больше.

СВИТОЛИНА (Украина) - БАРТИ (Австралия) - 4:6, 3:6

Таким образом, украинка не сумела защитить свой титул победительницы турнира, который она завоевала в прошлом году.