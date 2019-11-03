RU  UA  EN

воскресенье, 3 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 ноября

15:20
Свитолина в упорной борьбе проиграла в финале Итогового турнира года
14:50
Локомотив - Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
14:40
Свитолина - Барти - 0:2 видео матча
14:11
Боруссия - Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
13:37
Барселона - Славия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
12:43
"Бавария" громко опозорилась в чемпионате Германии: видео
11:57
Скромный клуб унизил "Барселону" в чемпионате Испании: видео
11:04
Один из лучших боксеров мира отправил российского "Крашера" в тяжелый нокаут: видео
10:03
Украинец выиграл "золото" чемпионата мира
08:54
Где смотреть онлайн Динамо - Львов: расписание трансляций
07:30
Звезда 90-х и дочь народной артистки: как прошел финальный кастинг шоу Х-фактор 10
07:10
Вкусный домашний торт за 15 минут - простой рецепт на все случаи жизни
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Свитолина в упорной борьбе проиграла в финале Итогового турнира года

воскресенье, 03 ноября 2019, 15:20
переглянути новину українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне уступила Эшли Барти из Австралии.

В первой партии шла упорнейшая борьба, соперницы на протяжении долгого времени брали свои подачи. В девятом гейме Свитолина заработала брейк-поинт, но не сумела его реализовать. В 10-м гейме инициативу захватила Барти и с третьей попытки взяла подачу украинки, а вместе с ней и сет.

Во втором сете соперницы регулярно выигрывали подачи друг друга, но Барти удалось сделать на один брейк больше.

СВИТОЛИНА (Украина) - БАРТИ (Австралия) - 4:6, 3:6

Таким образом, украинка не сумела защитить свой титул победительницы турнира, который она завоевала в прошлом году.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Свитолина - Барти - 0:2 Хроника матча

Динамо - Львов: онлайн видео трансляция

Карпаты - Шахтер - 0:3 Видео матча

Челси - Манчестер Юнайтед - 1:2 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: