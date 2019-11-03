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Украинец выиграл "золото" чемпионата мира

воскресенье, 03 ноября 2019, 10:03
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Украинец Семен Новиков стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в возрасте до 23 лет в весовой категории до 87 килограмм.

В финальной схватке планетарного первенства U23, который проходил в Будапеште (Венгрия), наш соотечественник оказался сильнее представителя Грузии Гурама Хецурани. Поединок завершился со счетом 6:1 в пользу украинца. Таким образом, харьковчанин отстоял титул чемпиона мира, который он выиграл в прошлом году.

Интересно, что в текущем году Новиков и Хецурани также встречались в финале чемпионата Европы U23. Тогда украинский борец одержал менее убедительную победу - 3:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 212-килограммовый боец дебютировал в боях без правил с эффектного нокаута.

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