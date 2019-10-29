212-килограммовый боец дебютировал в боях без правил с эффектного нокаута: видео

Россиянин Денис Вильданов, вес которого составляет 212 килограммов, дебютировал в боях без правил с эффектного нокаута уже на первых секундах боя.

В первом поединке по правилам MMA бывший пауэрлифтер и регбист встречался со своим соотечественником Арнольдом Величко. Их бой продлился всего 20 секунд. За это время Вильданов успел провести несколько ударов в голову 146-килограммовому сопернику и зажать его у клетки. После серии ударов Величко перестал оказывать сопротивление, в результате чего рефери принял решение остановить бой.

Отметим, что Вильданов является чемпионом Европы по пауэрлифтингу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боксер эффектным нокаутом завоевал чемпионский пояс.