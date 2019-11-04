Европейский топ-клуб уволил тренера после громкого позора

"Бавария" уволила своего главного тренера Нико Ковача.

Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Соглашение с 48-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию. "Бавария" поблагодарила хорвата за проделанную работу. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты, которые демонстрировала команда под его руководством.

Напомним, "Бавария" громко опозорилась в последнем матче чемпионата Германии, проиграв "Айнтрахту" со счетом 1:5.

Готовить команду к следующим матчам будет помощник Ковача Ханс Флик.

Отметим, что в прошлом сезоне под руководством хорватского специалиста "Бавария" выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист получил жуткую травму во время матча.