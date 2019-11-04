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На Гран-При в США определился чемпион Формулы-1: опубликовано фото

понедельник, 04 ноября 2019, 00:40
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Британский автогонщик Льюис Хэмилтон Mercedes стал чемпионом Формулы-1.

На Гран-при США британец финишировал на втором месте после своего партнера по команде Валттери Боттаса и это позволило ему стать недосягаемым для преследователей, набрав 381 очко.

Боттас с 314 очками досрочно стал вице-чемпионом мира. На третье место претендуют Шарль Леклер Ferrari (248), Макс Ферстаппен Red Bull (235) и Себастьян Феттель Ferrari (230).

34-летний Хэмилтон завоевал чемпионский титул в третий раз подряд и в шестой раз в своей карьере. По количеству титулов британец уступает только легенде автоспорта немцу Михаэлю Шумахеру, который становился чемпионом мира семь раз.

Ранее "Апостроф" сообщал о встрече Хэмилтона с королевой Англии.

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