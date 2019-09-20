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Известный автогонщик рассказал, как королева Елизавета учила его застольным манерам

Оказавшись с королевой за столом, нужно соблюдать целый свод правил

пятница, 20 сентября 2019, 11:28
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Когда чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона пригласили на ланч с королевой Елизаветой II, его волнение помешало ему соблюдать застольный этикет. Но на выручку спортсмену пришла сама королева.

Издание People пишет, что после вручения Ордена британской империи 34-летний Хэмилтон был приглашен на ланч с группой. За столом находилось восемь гостей, а сам гонщик сидел слева от королевы.

"Я увидел план рассадки и сел рядом с ней. Я волновался, ведь это было так круто. Когда я сел, она была справа от меня, и я начал с ней разговаривать. Но она сказала: "Сначала ты говоришь в эту сторону, а я в эту. Но я вернусь к тебе", - рассказал Хэмилтон.

Рассадка гостей и правила общения за столом во время королевских обедов и других официальных мероприятий четко регламентированы. Общеизвестно, что королева разговаривает с человеком справа от нее до тех пор, пока не подадут второе блюдо. Затем она она переключится на разговор с человеком слева от нее.

К счастью, ошибка спортсмена не вызвала у Елизаветы II особого возмущения.

"Она говорила с парнем рядом с ней около пяти минут, а затем провела остаток времени, разговаривая со мной, - похвастался гонщик. - Она милая женщина, и мы говорили о том, как она проводит свои выходные, о домах и музыке. Она действительно классная".

На приемах королева всегда садится рядом с самыми интересными и важными гостями мужского пола, а ее супруг принц Филипп обычно сидит рядом с самой важной гостьей. При этом монаршая особа сидит не во главе стола, а в центре, напротив принца Филиппа.

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