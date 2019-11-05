Копенгаген - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

7 ноября киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы сыграет против датского "Копенгагена". Встреча состоится в Копенгагене на стадионе "Паркен".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Копенгаген" - "Динамо".

Начало матча в 19:55.

По версии букмекеров фаворитом противостояния являются датчане. На победу "Копенгагена" предлагается коэффициент 2,40. Ничья оценивается коэффициентом 3,10. На успех вице-чемпиона Украины можно поставить с коэффициентом 3,00.

После трех туров "Копенгаген" и "Динамо" делят 1-е место в группе В, набрав по пять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира "Динамо" и "Копенгаген" сыграли вничью в Киеве.