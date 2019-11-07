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Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграют датский и украинский клубы

четверг, 7 ноября 2019, 12:11
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В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграют датский и украинский клубы Фото: UEFA

В четверг, 7 ноября, киевское "Динамо" в столице Дании сыграет в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы против местного "Копенгагена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Копенгаген" - "Динамо".

Встреча начнется в 19:55 по киевскому времени.

Интересно, что в текущем сезоне "Копенгаген" не проиграл ни одного матча на своей арене: девять побед и две ничьи.

В прошлом туре команды играли в Киеве. Встреча выдалась крайне напряженной и завершилась вничью 1:1.

По итогам трех сыгранных туров "Копенгаген" и "Динамо" набрали по пять очков и делят первое и второе место в группе В. Таким образом, победа в этой встрече позволит одной из команд стать единоличным лидером квартета.

Видео открытой тренировки Динамо в Дании

КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

УЕФА доверил матч венгерской бригаде арбитров во главе с 40-летним Тамашем Богнаром. Помогать ему на линиях будут Балаш Бузаш и Петер Кобор (резервный судья — Петер Солимоши).

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