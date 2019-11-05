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Не ждали? "Барселона" творит сенсацию в Лиге чемпионов

вторник, 05 ноября 2019, 21:48
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"Барселона" на своем поле сыграла вничью со "Славией" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чешский чемпион провел достойный матч против именитого соперника, по игре практически ни в чем ему не уступив. До перерыва наиболее опасный момент создала "Барса". Месси, пробивая с линии штрафной, попал в перекладину ворот гостей.

После перерыва картина на поле не поменялась. Гости дали достойный отпор чемпиону Испании, но те все же имели несколько моментов, чтобы забить. Однако выше всяких похвал в воротах чешского чемпиона действовал Ондржей Коларж.

"Барселона" сохранила лидерство в группе F, набрав в 4 матчах 8 очков. "Славия" идет последней, имея в активе 2 очка.Третье и четвертое места делят "Интер" и дортмундская "Боруссия", которые свой матч начнут через несколько минут.

Напомним, двумя неделями ранее "Барселона" обыграла "Славию" в гостях со счетом 2:1. Однако и в первой встрече чешский чемпион выглядел ничем не хуже каталонского клуба.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

4-й тур, групповой этап

БАРСЕЛОНА Испания - СЛАВИЯ Чехия - 0:0

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба (Роберто, 46), де Йонг, Бускетс (Ракитич, 68), Видаль, Месси, Дембеле (Фати, 65), Гризманн.

Славия: Коларж, Кудела, Цоуфал, Борил, Фрыдрых, Соучек, Станчу (Гушбауэр, 63), Траоре (Тецл, 57), Масопуст (Провод, 82), Шевчик, Олайинка.

Видеообзор 1-го тайма:

Видеообзор 2-го тайма:

Ранее "Апостроф" сообщал, что скромный клуб унизил "Барселону" в чемпионате Испании.

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