"Динамо" улетело на важнейшую битву в страну Гамлета: Михайличенко взял 20 бойцов

Игроки и тренеры киевского "Динамо" отправились в Копенгаген на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с одноименным клубом. Встреча состоится завтра, 7 ноября, и начнется в 19:55.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Копенгаген" - "Динамо".

Главный тренер киевского клуба Алексей Михайличенко взял с собой в Данию 20 футболистов, из которых 18 попадут в заявку на матч.

КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук.

Защитники: Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

Ранее "Апостроф" сообщал, где смотреть матч "Копенгаген" - "Динамо".