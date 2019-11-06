RU  UA  EN

среда, 6 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

6 ноября

00:42
Две сенсации и супербитва в Лондоне: все результаты Лиги чемпионов 5 ноября
00:10
"Ливерпуль" добыл трудовую победу в 4-м туре Лиги чемпионов
00:05
Голливуд отдыхает: Лондон увидел фантастическое зрелище в Лиге чемпионов

5 ноября

23:58
Лига чемпионов: австрийские "быки" сотворили сенсацию в Италии
23:51
Лига чемпионов: "Боруссия" совершила феерический камбэк в матче с "Интером"
23:22
Зенит - РБ Лейпциг - 0:2 Видеообзор
23:03
Барселона - Славия - 0:0 Видеообзор
22:30
Где смотреть онлайн Александрия - Сент-Этьен: расписание трансляций
21:48
Не ждали? "Барселона" творит сенсацию в Лиге чемпионов
21:47
Домашние стены не помогли: россияне опозорились в Лиге чемпионов
21:25
Александрия - Сент-Этьен: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
20:56
Боруссия - Интер: стартовые составы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Голливуд отдыхает: Лондон увидел фантастическое зрелище в Лиге чемпионов

среда, 06 ноября 2019, 00:05
переглянути новину українською
Фото: twitter.com/chelseafc

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов английский "Челси" и голландский "Аякс" сыграли вничью со счетом 4:4. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Уже на второй минуте гости повели в счете благодаря автоголу форварда "Челси" Абрахама. Впрочем, через пару минут счет уже был равный, с пенальти отличился Жоржиньо. В середине тайма "Аякс" вновь вывел вперед Промес. Вскоре вратарь Челси" Аррисабалага отправил мяч в собственные ворота, оформив второй автогол в матче.

В начале второго тайма ван де Бек довел счет до крупного и казалось, что голландцы увезут победу из Лондона. На 63-й минуте второй гол в ворота голландцев забил Аспиликуэта, сократив разрыв в счете. Вскоре после этого Блинд и Велтман в течение одной минуты заработали два удаления и "Аякс" остался вдевятером. На 71-й минуте Жоржиньо вновь забил с пенальти, оформив дубль. Спас лондонцев от поражения Джеймс.

"Аякс", "Челси" и "Валенсия" делят первое место в турнирной таблице группы Н, набрав по семь очков. Аутсайдером группы является "Лилль", имея в активе всего одно очко.

В 5-м туре "Аякс" на выезде сыграет с "Лиллем". "Валенсия" дома примет "Челси". Матчи состоятся 27 ноября.

"Челси" Англия – "Аякс" Нидерланды - 4:4 (1:3)

Голы: Жоржиньо (4, 71, оба с пенальти), Джеймс (74), Аспиликуэта (63) - Абрахам (2, автогол), Промес (20, Аррисабалага (35, автогол), ван де Бек (55)

"Челси": Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Алонсо (Джеймс, 46), Томори, Маунт (Хадсон-Одои, 60), Жоржиньо, Пулишич, Ковачич (Батшуайи, 87), Виллиан, Абрахам.

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Мазрауи, Мартинес, Нерес (Схюрс, 72), ван де Бек, Промес, Зиеш (Альварес, 72), Тадич, Велтман.

Предупреждения: Велтман (31), Блинд (33), Томори (42), Аспиликуэта (45), Промес (62).

Удаления: Блинд (68), Велтман (69).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Лиги чемпионов "Челси" обыграл "Аякс" в Нидерландах.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Наполи - Зальцбург - 1:1 Хроника матча

Боруссия - Интер - 3:2 Хроника матча, видео голов

Зенит - РБ Лейпциг - 0:2 Хроника матча, видео голов

Барселона - Славия - 0:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: