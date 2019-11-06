Голливуд отдыхает: Лондон увидел фантастическое зрелище в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов английский "Челси" и голландский "Аякс" сыграли вничью со счетом 4:4. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Уже на второй минуте гости повели в счете благодаря автоголу форварда "Челси" Абрахама. Впрочем, через пару минут счет уже был равный, с пенальти отличился Жоржиньо. В середине тайма "Аякс" вновь вывел вперед Промес. Вскоре вратарь Челси" Аррисабалага отправил мяч в собственные ворота, оформив второй автогол в матче.

В начале второго тайма ван де Бек довел счет до крупного и казалось, что голландцы увезут победу из Лондона. На 63-й минуте второй гол в ворота голландцев забил Аспиликуэта, сократив разрыв в счете. Вскоре после этого Блинд и Велтман в течение одной минуты заработали два удаления и "Аякс" остался вдевятером. На 71-й минуте Жоржиньо вновь забил с пенальти, оформив дубль. Спас лондонцев от поражения Джеймс.

"Аякс", "Челси" и "Валенсия" делят первое место в турнирной таблице группы Н, набрав по семь очков. Аутсайдером группы является "Лилль", имея в активе всего одно очко.

В 5-м туре "Аякс" на выезде сыграет с "Лиллем". "Валенсия" дома примет "Челси". Матчи состоятся 27 ноября.

"Челси" Англия – "Аякс" Нидерланды - 4:4 (1:3)

Голы: Жоржиньо (4, 71, оба с пенальти), Джеймс (74), Аспиликуэта (63) - Абрахам (2, автогол), Промес (20, Аррисабалага (35, автогол), ван де Бек (55)

"Челси": Аррисабалага, Зума, Аспиликуэта, Алонсо (Джеймс, 46), Томори, Маунт (Хадсон-Одои, 60), Жоржиньо, Пулишич, Ковачич (Батшуайи, 87), Виллиан, Абрахам.

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Мазрауи, Мартинес, Нерес (Схюрс, 72), ван де Бек, Промес, Зиеш (Альварес, 72), Тадич, Велтман.

Предупреждения: Велтман (31), Блинд (33), Томори (42), Аспиликуэта (45), Промес (62).

Удаления: Блинд (68), Велтман (69).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Лиги чемпионов "Челси" обыграл "Аякс" в Нидерландах.