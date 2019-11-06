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Милевского наказали за "белорусский VAR": сколько "динамовец" заплатит, видео

среда, 06 ноября 2019, 16:35
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Скандальный украинский футболист Артем Милевский оштрафован за свое поведение после матча чемпионата Беларуси между "Динамо" и "Шахтером".

После игры футболист брестского клуба был крайне разочарован судейством и решил доказать арбитрам, что после удара его одноклубника Михаила Гордейчука мяч попал в руку защитнику. Так, футболист взял свой телефон и начал показывать судьям видео эпизода.

Судьи данный момент оставили без внимания, хотя повтор показал, что у Милевского были все основания на такое общение с арбитрами.

По решению КДК местной федерации футбола украинца оштрафовали на 25 базовых величин (637,5 белорусских рублей).

Тем временем местные СМИ уже окрестили смартфон Милевского "белорусским VAR". Как известно, система VAR используется в футболе для просмотра повторов прямо во время матчей.

Напомним, что Милевский рассказал о том, зачем он хочет вернуться в расположение национальной сборной Украины.

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