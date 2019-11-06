"Реал" уничтожил турецких "львов" в Лиге чемпионов

"Реал" разгромил "Галатасарай" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 6:0.

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Исход поединка был предрешен в стартовые 15 минут, когда в воротах гостей побывало три мяча. Дважды Фернандо Муслеру огорчил Родриго Гоес, еще один мяч с пенальти забил Серхио Рамос. Под занавес первого тайма Карим Бензема забил четвертый мяч в ворота турецкого чемпиона. После перерыва "сливочные" забили еще дважды: Бензема дубль оформил, а Родриго - хет-трик.

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

4-й тур, группа A

РЕАЛ - ГАЛАТАСАРАЙ - 6:0

Голы: Родриго, 4; Родриго, 7; Рамос, 14 (с пенальти); Бензема, 45; Бензема, 81; Родриго, 90+2.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело (Менди, 42), Кроос, Каземиро (Модрич, 60), Вальверде, Родриго, Бензема, Азар (Иско, 68).

Галатасарай: Муслера, Мариано, Некадио, Маркан, Нагатомо (Бюйюк, 88), Сери, Н'Зонзи (Байрам, 46), Лемина, Фегули, Андоне (Донк, 46), Бабел.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" добыл трудовую победу в 4-м туре Лиги чемпионов.