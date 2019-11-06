"Ливерпуль" добыл трудовую победу в 4-м туре Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" вышел на первое место в своей группе в Лиге чемпионов. В 4-м туре действующие обладатели трофея добыли очень сложную победу над бельгийским "Генком" со счетом 2:1.

Уже на 14-й минуте Вейналдум вывел свою команду вперед, после чего хозяева поля могли забивать еще несколько мячей. При этом они умудрились пропустить перед свистком на перерыв.

Принес же победу "Ливерпулю" точный удар Окслейда-Чемберлена на 53-й минуте.

"Ливерпуль" с девятью очками возглавляет группу, "Наполи" имеет на балл меньше и занимает 2 строчку. "Ред Булл" набрал четыре балла и расположился на третьей месте, а "Генк" идет на последней строчке с одним баллом.

Матчи пятого тура в этой группе пройдут 27 ноября.

"Ливерпуль" - "Генк" - 2:1 (1:1)

Голы: Вейналдум, 14 - 1:0, Саматта, 41 - 1:1, Окслейд-Чемберлен, 53 - 2:1.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Милнер, Фабинью, Вейналдум, Кейта (Робертсон, 74), Окслейд-Чемберлен (Мане, 75), Салах, Ориги (Роберту Фирмину, 89).

"Генк": Куке, Куэста, Девас, Лукуми, Де Норре (Онуачу, 85), Мехле, Хейнен, Берге, Хрошовски (Бонгонда, 85), Саматта, Ито (Ндонгала, 68).

Напомним, что в другом матче группы "Наполи" не смог обыграть "Зальцбург".