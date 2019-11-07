Финалист Лиги чемпионов одержал разгромную победу в белградском "котле"

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм", который в прошлом сезоне дошел до финала турнира, на выезде разгромил сербскую "Црвену Звезду". Матч состоялся в Белграде на стадионе "Райко Митич", который по уровню накала во время игр сравнивают с легендарной бразильской ареной "Мараканой".

Гости открыли счет на 34-й минуте. "Тоттенхэм" провел сумасшедшую атаку, мяч попал в штангу и перекладину, а затем отскочил к Ло Чельсо, который переправил его в ворота. Во втором тайме дубль Сон Хын Мина и гол Эриксена довели счет до разгромного.

Благодаря победе "Тоттенхэм" закрепился на втором месте в турнирной таблице группы В, набрав семь очков. "Црвена Звезда" осталась на третьей позиции, имея в активе три очка.

В 5-м туре "Тоттенхэм" дома сыграет с "Олимпиакосом", "Црвена Звезда" на своем поле встретится с "Баварией". Матчи состоятся 26 ноября.

"Црвена Звезда" Сербия – "Тоттенхэм" Англия - 0:4 (0:1)

Голы: Ло Чельсо (34), Сон Хын Мин (57, 61), Эриксен (85)

"Црвена Звезда": Борян, Милунович, Родич, Дегенек, Гобелич (Жандер, 46), Гарсия (Боачи, 68), Петрович, ван Ла Парра, Йованчич (Каньяс, 62), Марин, Павков.

"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Роуз, Фойт, Дайер, Сиссоко, Ло Чельсо (Скипп, 86), Алли (Эриксен, 62), Ндомбеле, Сон Хын Мин (Сессеньон, 75), Кейн.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду" в матче 3-го тура Лиги чемпионов.