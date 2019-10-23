"Тоттенхэм" прорвало в Лиге чемпионов: пострадали сербы

В матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов лондонский "Тоттенхэм Хотспур" разгромил белградскую "Црвену Звезду" со счетом 5:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

В начале встречи счет открыл Харри Кейн, а вскоре Сон Хын Мин увеличил разрыв в счете. В концовке тайма Сон довел счет до крупного, оформив дубль. Во втором тайме Ламела забил четвертый гол. Окончательный счет установил Кейн, который также сделал дубль.

"Тоттенхэм" одержал первую победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне и вышел на второе место в турнирной таблице группы В, набрав четыре очка. "Црвена Звезда" занимает третье место, имея в активе три очка.

"Тоттенхэм Хотспур" Англия – "Црвена Звезда" Сербия - 5:0 (3:0)

Голы: Кейн (9, 72), Сон Хын Мин (16, 44), Ламела (57)

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Вертонген (Фойт, 73), Санчес, Дэвис, Ндомбеле, Ламела, Сиссоко, Алли (Ло Чельсо, 79), Сон Хын Мин (Дайер, 68), Кейн.

"Црвена Звезда": Борян, Милунович, Дегенек, Гобелич, Родич, Вулич, Марин, ван Ла Парра (Вуканович, 82), Каньяс (Петрович, 62), Гарсия, Томане (Павков, 62).