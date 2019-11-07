Французский топ-клуб скромной победой гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" обыграл бельгийский "Брюгге" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0 и стал третьей командой после "Баварии" и "Ювентуса", гарантировавшей себе место в 1/8 финала турнира.

Автором единственного гола в игре стал Мауро Икарди. Гости могли избежать поражения на 76-й минуте, однако Мбайе Дьянь не реализовал пенальти.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

4-й тур, группа A

ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН - БРЮГГЕ - 1:0

Гол: Икарди, 22.

ПСЖ: Навас, Бернат, Кимпембе, Тиаго Силва, Маркиньос, Дагба, Ди Мария, Верратти (Сарабия, 90), Гуйе, Мбаппе (Дракслер, 83), Икарди (Кавани, 72).

Брюгге: Миньоле, Рикка, Дели, Мехеле, Коссуну, Альварес, Ритс (Де Кетелар, 86), Бонавентуре, Ванакен, Диатта (Схрейверс, 77), Окереке (Дьянь, 66).

Турнирное положение команд: 1. "ПСЖ" - 12 очков, 2. "Реал" - 7, 3. "Брюгге" - 2, 4. "Галатасарай" - 1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" добыл трудовую победу в 4-м туре Лиги чемпионов.