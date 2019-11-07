Копенгаген - Динамо: смотреть онлайн видео голов

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде играет с датским "Копенгагеном".

КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

На 4-й минуте счет открыл Йенс Стаге, воспользовавшись ошибкой голкипера "Динамо" Георгия Бущана. На 14-й минуте киевляне могли сравнять счет, но Цыганков не реализовал 11-метровый.

КОПЕНГАГЕН Дания - ДИНАМО Украина - 1:1 (1:0) *идет 2-й тайм

Голы: Стаге (4) - Вербич (70)

Копенгаген: Юнссон, Бенгтссон, Нельссон, Папаяннопулос, Варела, Фишер, Зека, Стаге, Фальк, Сантос, Сотириу

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Караваев, Шепелев, Цыганков, Вербич, Беседин

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