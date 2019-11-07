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В центре Львова произошла массовая бойня футбольных фанатов: информация о пострадавших, видео

четверг, 07 ноября 2019, 10:46
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Около ста футбольных болельщиков из Украины, Франции и Германии устроили массовую драку 6 ноября в центре Львова.

В ходе конфликта болельщиков пострадали двое полицейских. Также дебоширы повредили два служебных автомобиля.

По результатам инцидента 12 участников драки доставлены в полицейский участок, большинство из них — иностранцы.

Как говорится в сообществе "Ультрас Украины", в драке участвовали фанаты украинской "Александрии", французского "Сент-Этьена" и хорватского "Хайдук Сплит".

Также известно, что иностранные болельщики использовали в драке подручные средства, такие как бутылки, камни и палки.

Напомним, что сегодня во Львове на стадионе состоится матч Лиги Европы между "Александрией" и "Сент-Этьеном". "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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