Восстали из пепла: немецкий клуб выиграл битву за жизнь в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов немецкий "Байер" обыграл испанский "Атлетико" со счетом 2:1.

Немцы открыли счет в концовке первого тайма благодаря автоголу полузащитника мадридского клуба Томаса. На 55-й минуте преимущество "аптекарей" увеличил Фолланд. В концовке встречи "Атлетико" сократил разрыв в счете, отличился Мората.

Благодаря победе "Байер" сохранил шансы на выход в плей-офф.

После четырех туров "Байер" занимает четвертое место в турнирной таблице группы D, набрав три очка. "Атлетико" находится на второй позиции, имея в активе семь очков.

В 5-м туре "Байер" на выезде сыграет с "Локомотивом". "Атлетико" в гостях встретится с "Ювентусом". Матчи состоятся 26 ноября.

"Байер" Германия – "Атлетико" Испания - 2:1 (1:0)

Голы: Томас (41, автогол), Фолланд (55) - Мората (90)

"Байер": Градецки, Вайзер, Та, Бендер, Венделл (Рецос, 81), Арангис (Баумгартлингер, 65), Демирбай, Бельараби, Хавертц (Драгович, 88), Амири, Фолланд.

"Атлетико": Облак, Арьяс, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Лемар, 52), Томас, Коке, Сауль, Корреа (Эррера, 70), Мората, Диего Коста (Витоло, 61).

Предупреждения: Вайзер (50), Облак (79), Та (79), Бельараби (79), Мората (79).

Удаление: Амири (84).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Атлетико" обыграл "Байер" в 3-м туре Лиги чемпионов.