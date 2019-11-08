Дешево, как с рынка в 90-х: в России высмеяли форму сборной для Евро-2020

Болельщики футбольной сборной России раскритиковали новую форму национальной сборной, которая выпущена специально к финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Футболка выполнена в красном цвете, со швом на груди и сине-белыми полосками на рукавах. Экипировка изготовлена компанией Adidas.

"Майки сидят так, будто адидас специально вызвал некроманта, чтобы поднять из могилы черкизон и закупиться там".

"напред србија".

"Роисся вперде!".

"Согласен,скучное и обыденное де@@мо...Никакого креатива,чего то новенького,запоминающегося".

"Смотрится дешево. Не креативно, не "простенько-со-вкусом", а реально дешево, как с рынка в 90х".

"Как будто с алиэкспресса заказали".

"Как-то это обозначение флага на рукаве не органично смотрится, такое впечатление, что сначала сделали майку отдельно, а потом вспомнили и пришили эти две полоски".

"Кошмарище. Как вообще такое надеть не стыдно? Очень неряшливо смотрится, а у Миранчука так вообще, как-будто огромный кумачовый слюнявчик на груди. Форма должна подчёркивать атлетичные фигуры спортсменов и смотреться стильно, а тут, даже на спортсменах она сидит так, будто это команда, участвующая в турнире между сёлами, где-нибудь под Саратовом, и то, в лучшем случае".

"Какая форма? Да никакая. Если не сказать никакующая. Помимо того, что большую часть матча в этой никакой форме бегать с сербским флагом на рукавах (за редким исключением вздёрнуитых вверх рук)". Посредственность, переплетённая с абсурдом.

"Предлагаю тогда и фамилии игроков перевернуть, раз с флагом прокатило: дзюбич, голович, игнашевич, черычшич, саламович - сборная Сербии восхитительна!"

"Но почему, Б....Ь, футболки висят от воротника, как штора в доме культуры 70-х??! Как мятые реплики какие-то китайские с черкизона, которые как ни гладь - как будто чехол с сиденья"

"редкостное говно".

"Похоже на фартук", "На черкизоне в 90-х стильнее майки продавались", ""я её слепила из того что было"))))", "На редкость бездарно. Не надо идти к малярам, когда нужен гинеколог", "Абсолютный отстой форма. Или сейчас модно сделать говно и выдавать за гениальный шедевр, не понятный быдломассам?", "Что это за нелепый, неаккуатный шов поперёк груди, почему ткани разные? А что за нашлёпка с гербом? Да портниха которые трусы семейные всю жизнь шьёт, и то лучше сделала бы!", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что России грозит отстранение от чемпионата мира по футболу.