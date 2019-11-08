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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Форвард сборной Украины забил супергол в Лиге Европы: опубликовано видео

пятница, 08 ноября 2019, 10:38
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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил красивый гол в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы в составе "Гента" в ворота немецкого "Вольфсбурга".

Украинец отличился на 50-й минуте, шикарным ударом с лета положив мяч точно в верхний угол. Благодаря голу Яремчука "Гент" сравнял счет, а затем забил еще два мяча и одержал победу.

23-летний Яремчук является воспитанником киевского "Динамо". В "Гент" он перешел в 2017 году. В нынешнем сезоне форвард провел за бельгийский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

"Вольфсбург" Германия – "Гент" Бельгия - 1:3 (1:0)
Голы: Жоао (20) - Яремчук (50), Депуатр (65), Нгаде-Нгаджуи (76)

Ранее "Апостроф" сообщал, что Яремчук стал главным героем матча 3-го тура Лиги Европы с "Вольфсбургом".

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