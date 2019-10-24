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Форвард сборной Украины стал главным героем матча в Лиге Европы

четверг, 24 октября 2019, 22:00
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Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил два гола в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы в составе "Гента" в ворота немецкого "Вольфсбурга".

Именно дубль украинского футболиста принес бельгийской команде ничейный результат.

Немцы повели в счете уже на 3-й минуте, а в середине тайма гости удвоили преимущество.

После этого кураж поймал Яремчук. Еще до перерыва он эффектным ударом счет сравнял, а затем в компенсированное время оформил дубль. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром команды в текущем розыгрыше турнира.

После трех туров "Вольфсбург" набрал пять очков и делит первое место с "Гентом".

Видео голов Яремчука (обновляется):

В группе вместе с немецким и бельгийским клубом играет также украинская "Александрия", которая свой матч с "Сент-Этьеном" сыграла вничью.

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