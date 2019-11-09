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"Бавария" уничтожила "Боруссию" и вернулась в чемпионскую гонку

суббота, 09 ноября 2019, 21:23
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"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче 11-го тура чемпионата Германии со счетом 4:0.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Бенжамен Павар навесил с правого фланга атаки "Баварии", а Роберт Левандовски головой пробил Романа Бюрки. В дебюте второго тайма хозяева закрепили свое преимущество в счете. Томас Мюллер убежал с мячом по левому флангу и выполнил передачу в центр штрафной. Левандовски пробить не дали, однако мяч дошел до Сержа Гнабри, который и удвоил преимущество действующего чемпиона. На 76-й минуте Левандовски оформил дубль после передачи Мюллера. А на 80-й минуте точку в матче поставил Матс Хуммельс, отправивший мяч в свои ворота.

Турнирное положение: 1. "Боруссия" М - 22 очка (10 матчей), 2. "РБ Лейпциг" - 21 (11), 3. "Бавария" - 21 (11), ... 5. "Боруссия" Д - 19 (11).

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ

11-й тур

БАВАРИЯ Мюнхен - БОРУССИЯ Дортмунд - 4:0

Голы: Левандовски, 17; Гнабри, 47; Левандовски, 76; Хуммельс, 80 (автогол).

Бавария: Нойер, Павар, Мартинес, Алаба, Киммих, Дэвис, Горетцка (Алькантара, 72), Мюллер, Коман (Перишич, 75), Гнабри (Коутиньо, 70), Левандовски.

Боруссия: Бюрки, Хакими, Шульц, Хуммельс, Аканджи, Витсель, Вайгль (Алькасер, 61), Брандт, Азар, Санчо (Геррейру, 36), Гетце (Ройс, 61).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" спокойно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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