Первый пошел: "Бавария" спокойно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" уверенно пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов. В матче четвертого тура группового этапа мюнхенцы на своем поле обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 2:0.

Хозяева поля оставили все самое интересное на второй тайм, в котором и были забиты оба мяча. Сперва отличился Левандовски, после чего под занавес встречи забил Перишич.

После четырех матчей "Бавария" набрала максимум очков и уже точно вышла в плей-офф турнира.

Бавария - Олимпиакос 2:0

Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89.

Бавария: Нойер - Алаба, Киммих, Павар - Коман (Коутиньо, 90+1), Гнабри (Перишич, 88), Горетцка (Толиссо, 82), Дэвис, Мартинес - Мюллер, Левандовски.

Олимпиакос: Жозе Са - Рубен Семеду, Мерья, Эльабделлауи, Цимикас - Поденсе (Эль Араби, 79), Камара, Ранджелович (Масурас, 61), Гильерме, Бухалакис (Вальбуэна, 71) - Герреро.