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"Ливерпуль" выиграл битву лидеров чемпионата Англии

воскресенье, 10 ноября 2019, 20:24
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"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 12-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

Первый гол в матче был забит уже на 6-й минуте. Фабиньо удался классный дальний удар, с которым не смог справиться Клаудио Браво. Еще через семь минут "Ливерпуль" удвоил преимущество. Эндрю Робертсон выполнил подачу с левого фланга на Мохамеда Салаха, а тот ударом головой во второй раз огорчил гостей. Несмотря на обилие моментов у обеих ворот, до конца первого тайма счет на табло так и не изменился.

На старте второго тайма "Ливерпуль" довел счет до разгромного. Садио Мане головой пробил Браво после подачи с левого фланга от Джордана Хендерсона. Гостей хватило лишь на гол престижа, автором которого стал Бернарду Силва.

Таким образом, "Ливерпуль" упрочил лидерство в чемпионате Англии, набрав 34 очка. "Манчестер Сити" занимает 4-е место (25 очков).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

12-й тур

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ - 3:1

Гол: Фабиньо, 6; Салах, 13; Мане, 51; Силва, 78.

Ливерпуль: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Ловрен, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 61), Мане, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79), Салах (Гомес, 87).

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелино, де Брюйне, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 71).

Ранее "Апостроф" сообщал, что голкипер "Манчестер Сити" установил уникальный антирекорд в Лиге чемпионов.

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