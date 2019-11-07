Голкипер "Манчестер Сити" установил уникальный антирекорд в Лиге чемпионов

В среду, 6 ноября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором итальянская "Аталанта" на своем поле принимала "Манчестер Сити" (1:1). Игра выдалась мега-интересной, а особое внимание заслуживает голкипер англичан Клаудо Браво.

Страж ворот "Манчестер Сити" появился на поле в перерыве. Он заменил травмированного Эдерсона. При этом под конец встречи Браво получил красную карточку и стал первым голкипером в истории турнира, который был удален после выхода на замену.

Доигрывать матч в воротах "горожан" взялся защитник Кайл Уокер, который совершил два сейва. Интересно, что Браво и Эдерсону ни разу не приходилось спасать свои ворота.

Напомним, что болельщики ярко отреагировали на чудо "Шахтера" в Лиге чемпионов.