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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Голкипер "Манчестер Сити" установил уникальный антирекорд в Лиге чемпионов

четверг, 07 ноября 2019, 11:15
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В среду, 6 ноября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором итальянская "Аталанта" на своем поле принимала "Манчестер Сити" (1:1). Игра выдалась мега-интересной, а особое внимание заслуживает голкипер англичан Клаудо Браво.

Страж ворот "Манчестер Сити" появился на поле в перерыве. Он заменил травмированного Эдерсона. При этом под конец встречи Браво получил красную карточку и стал первым голкипером в истории турнира, который был удален после выхода на замену.

Доигрывать матч в воротах "горожан" взялся защитник Кайл Уокер, который совершил два сейва. Интересно, что Браво и Эдерсону ни разу не приходилось спасать свои ворота.

Напомним, что болельщики ярко отреагировали на чудо "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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