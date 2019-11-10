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Новое волшебство от Месси: "Барселона" разбила аутсайдера в чемпионате Испании

воскресенье, 10 ноября 2019, 10:48
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"Барселона" благодаря хет-трику своего капитана Лионеля Месси разгромила "Сельту" в матче 13-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.

Все три мяча аргентинский форвард забил после стандартных положений: один - с 11-метровой отметки, а два - со штрафных. Еще один мяч у "Барсы" забил Серхио Бускетс. У "Сельты" также со штрафного удара отличился Лукас Оласа.

Турнирное положение чемпионата Испании: 1. "Барселона" - 25 очков (12 матчей), 2. "Реал" - 25 (12), 3. "Реал Сосьедад" - 23 (13), ... 18. "Сельта" - 9 (13).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

13-й тур

БАРСЕЛОНА - СЕЛЬТА - 4:1

Голы: Месси, 23 (с пен.); Оласа, 42; Месси, 45; Месси, 48; Бускетс, 85.

Барселона: тер Штеген, Фирпо, Умтити, Семеду (Бускетс, 23), Роберто, де Йонг, Артур, Фати (Дембеле, 46), Пике, Гризманн (Суарес, 73), Месси.

Сельта: Бланко, Оласа, Араухо, Айду, Хунка, Бельтран, Диоп (Фернандес, 81), Систо (Мендес, 64), Лоботка (Суарес, 76), Мальо, Аспас.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" сотворила сенсацию в Лиге чемпионов.

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