Гол Милевского не принес "Динамо" золотые медали: видео

Брестское "Динамо", за которое выступает бывший форвард "Динамо" киевского Артем Милевский, не смогло оформить досрочную победу в чемпионате Беларуси в матче 28-го тура с "Ислочью".

Для выигрыша национального первенства команде украинского нападающего нужна была только победа в этой встрече. Однако завоевать три очка, несмотря на гол Милевского на 23-й минуте, "Динамо" не смогло. Через десять минут Александр Макас счет сравнял. В итоге - ничья 1:1.

За два тура до завершения чемпионата "Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя в лице БАТЭ на 4 очка. Для победы в первенстве Беларуси команде Милевского нужно выиграть один матч.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевского наказали за "белорусский VAR".