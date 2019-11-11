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Гол Милевского не принес "Динамо" золотые медали: видео

понедельник, 11 ноября 2019, 11:19
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Брестское "Динамо", за которое выступает бывший форвард "Динамо" киевского Артем Милевский, не смогло оформить досрочную победу в чемпионате Беларуси в матче 28-го тура с "Ислочью".

Для выигрыша национального первенства команде украинского нападающего нужна была только победа в этой встрече. Однако завоевать три очка, несмотря на гол Милевского на 23-й минуте, "Динамо" не смогло. Через десять минут Александр Макас счет сравнял. В итоге - ничья 1:1.

За два тура до завершения чемпионата "Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя в лице БАТЭ на 4 очка. Для победы в первенстве Беларуси команде Милевского нужно выиграть один матч.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевского наказали за "белорусский VAR".

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